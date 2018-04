Impreza Concept toont de toekomst

Door: BV

Subaru heeft het jongste decennium meer ontwerpers versleten van Phaedra Hoste mannen en het heeft nog steeds z'n draai niet gevonden. Op het Autosalon van Los Angeles staat de Impreza Concept die nog maar eens een nieuwe familiestijl inluidt. De vierdeurs wordt gedefinieerd door opvallend zelfverzekerde lijnen waarin geometrische vormen en scherpe hoeken domineren. En er worden geen doekjes om gewonden; dit is de basis voor de volgende Impreza-generatie. Nu alleen hopen dat er nog wat van overblijft nadat grote baas Toyota zich ermee gemoeid heeft.

Onderhuids is Subaru z'n eigenzinnige karakter echter nooit kwijtgespeeld. Geen verrassing dus - ook hier vinden we een tweeliter boxermotor. Die is weerom van een nieuwe generatie met tal van verfijningen en gekoppeld aan een Lineatronic gedoopte CVT-automaat die het vermogen vervolgens over de vier wielen verdeelt.