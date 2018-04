Officieel: de nieuwe Range Rover Evoque

Door: BV

Land Rover heeft afgelopen avond de z'n nieuwe, kleine, Range Rover in avant-première voorgesteld. Het gaat om de productieversie van de LRX concept car, die de naam Range Rover Evoque krijgt. De beelden van de onthulling, die we live uitzonden, kan u hier herbekijken.

Het lijnenspel van de compacte, "stedelijke" Range Rover blijft bijzonder dicht bij dat van het in voorgestelde studiemodel. Alle karakteristieke elementen, met inbegrip van het zwevende dak en de sterk oplopende gordellijn, overleefden de transitie. De Land Rover-ingenieurs stonden voor de opdracht om de CO2-uitstoot van het model te reduceren. Je zal daardoor kunnen kiezen uit versies met vier- of voorwielaandrijving. Die laatste zullen dankzij een start/stop-systeem (dat we al kennen uit de Freelander) in combinatie met een 2.2l dieseleenheid - van PSA/Ford-origine - een CO2-afgifte van minder dan 130gr/km kennen.

De driedeurs Evoque wordt in september officieel voorgesteld op het Autosalon van Parijs. Voorlopig is dat de enige versie, maar er volgt nog een wat praktischer vijfdeursvariant. Land Rover zal het model bouwen in het Britse Halewood en de SUV exporteren naar liefst 160 landen. Het nieuwe model moet zo'n 1.000 extra arbeidsplaatsen scheppen.