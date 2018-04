Smart en Caddy winnen designwedstrijd

Door: BV

Elk jaar weer wordt in de marge van het Autosalon van Los Angeles een Design Challenge georganiseerd. De ontwerpers van de deelnemende automerken krijgen een uitdaging die ze op papier uitwerken. Ditmaal wou de organisatie vierzitters te zien krijgen met een maximaal gewicht van 500kg. General Motors, Toyota, Honda, Mazda, Nissan, Mercedes, Smart, Maybach en Volvo namen de handschoen op.

De inzendingen van GM en Smart zijn allebei uitgeroepen tot winnaar. De jury raakte het er anders niet over eens. Beide ontwerpen belichamen de filosofie van het merk, aldus de jury. De Smart is speels en de GM-inzending met een Cadillac-embleem op de neus is hoogtechnologisch en kunstig. Alle inzendingen kan je nog eens nakijken in de fotospecial.