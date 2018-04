LA Autoshow Design Challenge 2010

Door: BV

Het Autosalon van Los Angeles staat weer voor de deur en daar hoort een Design Challenge bij. Dit jaar is de verschillende autoconstructeurs gevraagd om op de proppen te komen met een maximaal 500kg zwaar voertuig. Op zich niet zo'n uitdaging, maar het moet ook nog eens plaats bieden aan 4 volwassenen, voldoende veilig en ook nog eens efficiënt zijn. Zoals steeds volstaat een uitgewerkte set tekeningen en er zijn dan ook nogal wat constructeurs die de handschoen opnamen en hun designers aan het werk zetten. De inzendingen zijn van General Motors, Toyota, Honda, Mazda, Nissan, Mercedes, Smart, Maybach en Volvo.

De ontwerpers zijn in de uitwerking op papier uiteraard niet gebonden door beperkingen in haalbaarheid, waardoor de ontwerpen zoals elk jaar weer inzicht verschaffen in de denkprocessen bij de verschillende autobouwers. En dat levert originele resultaten op.

Terwijl Volvo bijvoorbeeld nog uitgaat van een doorgedreven toepassing van carbon, denkt Nissan eerder in de richting van een dragende structuur die letterlijk wordt gekweekt. Klik op de fotospecial voor nog meer originaliteit.