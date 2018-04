Nissan Murano CrossCabriolet

Door: BV

Op het Autosalon van Los Angeles presenteert Nissan de Murano CrossCabriolet. Dat is een SUV met een stoffen klapdak. De eerste in z'n soort, en volgend jaar start de verkoop ervan op de Amerikaanse markt. Of hij ook een Europese carrière tegemoet gaat, is nog niet beweten.

Tijdens z'n gedaantewisseling heeft de Murano z'n metalen dak, B-stijlen en twee achterportieren afgeworden. Hij heeft er nieuwe voordeuren, verstevigde voorruitomlijsting en achter de hoofdsteunen van de achterbank weggestoken rolbeugels bijgekregen. Die laatste schieten omhoog bij een ongeval of koprol. De stoffen kap heeft een glazen achterruit met daarboven nog een tweede venster dat claustrofobische aanvallen van inzittenden achteraan moet tegengaan. De kap verstopt zich helemaal elektrisch onder een afdekkap achter het passagierscompartiment dat haast net zo ruim is als dat van de "gewone" Murano. Het koffervolume slinkt er wel van. Met het dak dicht kan je 350l laden, met het dak open is dat nog 215l.

Onder de kap zit een 3,5l grote V6 die 268pk via een CVT-automaat naar de vier aangedreven wielen versluisd.