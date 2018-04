Kleine Porsche Cayenne heet Cajun, komt in 2014

Door: BV

Meer dan een jaar geleden onthulden we al Porsche's plannen voor een klein broertje van de Cayenne, en nu zijn ze ook officieel. Toen mikten we nog op de naam Rockster, maar Porsche kleeft Cajun als werktitel op z'n te heet gewassen Cayenne. Stuttgart heeft nog tijd om zich over de naam te beraden. Het nieuwe model, dat gebaseerd zal zijn op Audi's Q5, moet in 2014 bij de dealer staan.