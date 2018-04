VW denkt toch aan nieuwe hippiebus

Door: BV

Op het Autosalon van Detroit presenteerde VW in januari 2001 deze Microbus Concept Car. Een moderne interpretatie van het legendarische hippiebusje uit de jaren zestig. VW zag de retro-rage, waar het met de Beetle wel probeerde op in te spelen, echter niet uitdeinen naar dit segment. De productieplannen die er in eerste instantie wel waren, werden uitgesteld. Van uitstel kwam dan in 2005 afstel. VW opteerde later om de Amerikaanse markt van de Routan te voorzien. Dat is een verklede Chrysler Voyager. Het model flopte.

Nu heeft de directie het project terug opgerakeld. En als alles goed is, wordt de 10 jaar oude Microbus Concept een losse richtlijn voor de ontwikkeling van een nieuwe retrobus. Die zou gebaseerd zijn op de volgende generatie van de Touran (niet te verwarren met Routan), waardoor die drie versies rijk wordt. VW heeft immers al besloten Citroën, Renault en Ford te volgen en van z'n compacte monovolume een versie met vijf zitplaatsen en een grotere variant met plaats voor zeven inzittenden aan te bieden. Als VW nu wel doorzet, kan de creatie al in 2013 realiteit zijn.