De V4 is terug, dankzij de Corvette

Door: BV

Het is alweer een hele tijd geleden dat we nog eens een V4-motor zagen. Ford gebruikte de kleine, rigide blokjes in onder meer de Taunus, Granada, Capri en zelfs Transit, bij Saab kon je ze vinden in de 95, 96 en Sonett en ook de Matra 530 werd er door aangedreven.

Heropstanding komt er niet door Ford, maar dankzij GM. Daar wordt vanaf heden deze 1,6l grote V4 gebouwd. Het is eigenlijk de helft van het LS7.R-blok van de Corvette, zij het met een flink gereduceerde cilinderinhoud. GM bouwt ze op dezelfde band als z'n racemotoren. De eenheid maakt gebruik van 2 kleppen per cilinder en weegt slechts 75kg. In atmosferische vorm brengt het 140pk op, maar er is nog ruimte voor een compressor of turbo.

De eerste toepassing is niet voor een auto, maar voor een nieuwe powerbike van de Amerikaanse fabrikant Motus. We voorspellen echter dat een klein, potig blokje met veel potentieel al snel z'n weg zal vinden naar heel wat kleine nicheconstructeurs, racewagens en kit-cars.