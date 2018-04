Retrodesign voor VW Transporter

Door: BV

Volkswagen heeft zelf al ernstig nagedacht over een reïncarnatie van z'n eigen VW-busje. In 2001 introduceerde het merk de Microbus Concept Car, met lijnen die meer dan knipoogden dat het hippiebusje dat in de jaren zestig populair was en later uitgroeide tot een stijlicoon. Tot serieproductie kwam het echter niet. Nu lijkt VW het plan toch weer van onder het stof te halen. Retrolijnen zijn gepland voor de derde variant van de volgende VW Touran (na een versie met vijf en een -nieuwe- langere variant met zeven plaatsen).

Hoe die eruit komt te zien, weet nog niemand. Maar de Braziliaanse ontwerper Eduardo Oliveira heeft alvast deze suggestie. En die is grondig uitgewerkt, met bestelwagenversies, een pickup, een variant voor personenwagenvervoer en zelfs een woonwagen.