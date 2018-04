Lotus Europa verkleed als Proton

Door: BV

De Maleisische automaker stelt op het Autosalon in Kuala Lumpur deze Proton Lekir voor. Een auto die wij kennen als de Lotus Europa. Niet verwonderlijk, want het is Proton dat bij Lotus de plak zwaait. Lotus bouwt de Europa al een jaar niet meer. Toen moest het model baan ruimen voor de Evora.

Proton stelt de Lekir voor als een concept car en het wil niet bevestigen dat het model ook effectief (bij Lotus?) in productie gaat. Centraal in het chassis ligt een compacte viercilinder benzine met turbo die 220pk opwekt.