Lotus stopt met Europa

Door: BV

Het is pas van september 2006 geleden dat lichtgewicht-specialist Lotus de Europa introduceerde. Die moest toen een luxueuzer en minders Spartaans alternatief vormen voor de Elise en Exige. Maar sinds de lancering van de ruimere Evora afgelopen jaar, is er voor de Europa eigenlijk geen plaats meer. Het model gaat dan ook uit de catalogus. Nu nog een order plaatsen gaat niet meer en de fabriek houdt zich alleen nog bezig met reeds geplaatste bestelling. Eens die zijn afgewerkt, is de Europa niet meer.

De Europa was eigenlijk gebaseerd op de Opel Speedster (op zijn beurt een verklede Elise) en nam diens specifieke 200pk sterke 2-liter turbo benzinemotor over. De Europa kon er een top van 240km/u mee halen en haspelde de standaardsprint af in 5,9 seconden.