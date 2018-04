300 Volt, 300 Ampera voor België

Door: BV

Eind 2011 komen de Opel Ampera en Chevrolet Volt bij ons op de markt. Het zijn dan de eerste "extended range" elektrische voertuigen die beschikbaar zijn. En hoewel er een stevig prijskaartje aan zal hangen (de Opel kost minstens € 42.900, de Chevy wordt wellicht nauwelijks goedkoper) lijkt de vraag nu al het aanbod te overstijgen. Terwijl GM de mogelijkheid onderzoekt om de capaciteit van de fabriek in Detroit, waar beide modellen worden gebouwd, te verdrievoudigen zijn de aantallen die België toegewezen kreeg bekendgemaakt.

Tijdens het eerste volledige jaar (2012 dus) krijgt ons land van elk model niet meer dan 300 stuks toegewezen. De constructeur erkent dat de vraag die aantallen fors zal overstijgen en hoopt tijdens de tweede jaargang meer eenheden ter beschikking te hebben. Wie een Volt of Ampera op z'n boodschappenlijstje heeft staan en in 2012 wil rijden, begint best meteen z'n dealer te stalken.