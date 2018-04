Lotus Renault GP bepaalt toekomstige Lotus-sportwagens

Door: BV

Genii Capital en Groep Lotus hebben het oprichten aangekondigd van Lotus Renault GP dewelke de opvolger wordt van Renault F1 Team, dat deelneemt aan het FIA WK Formule 1 in 2011. Deze aankondiging situeert zich in een strategische alliantie tussen de twee ondernemingen en creëert technologische mogelijkheden die het toekomstige gamma van Lotus sportwagens mee zullen bepalen.

Zo zal Lotus onder Karl-Heinz Kalbfell - ex BMW, Rolls Royce en Maserati - tegen 2016 de productie van sportwagens opschroeven van 2000 tot 10.000 eenheden. Om dat te bereiken zal Lotus drie middenmotor sportwagens bouwen en twee wagens met voorin gemonteerde krachtbron op de markt brengen.

Nog steeds volgens de bron van Genii Capital zal in 2013 (Genève) de Esprit worden gelanceerd als concurrent van de Porsche 911. Zes maanden later moet dan de kleinere Elan volgen. Voor 2014 wordt aan een nieuwe Lotus Elite gedacht die dan weer de rivaal van de Ferrari California wordt genoemd. In 2015 zal dan een Eterne worden gelanceerd die het opneemt tegen de Porsche Panamera en als kriek op de ontwerptaart komt dan een nieuwe Lotus Elise.

Na de tergkeer van de naam Lotus in de Formule 1 in 2010 onder licentie van de Group Lotus, betekent deze alliantie een complete terugkeer van Lotus in de sport, met de complete steun van het moederhuis Proton. Groep Lotus neemt een belangrijke participatie in Lotus Renault GP met Genii Capital. Beiden hebben ook een akkoord van sponsoring gesloten dat loopt tot eind 2017. Vanzelfsprekend blijft Renault leverancier van de motoren en draagt ook de technologische kennis over naar de Lotusingenieurs. Renault was met de Spanjaard Fernando Alonso wereldkampioen in 2005 en 2006. Tevens blikt de Franse constructeur terug op dertig jaar aanwezigheid in de Formule 1.