Nog een nieuwe Lotus: Elan

Door: BV

We zijn nog niet door de karrenvracht Lotus concepts. Niet alleen de Esprit herleefd, maar er komt ook weer opnieuw een Elan. Die erft van het originele exemplaar z'n positionering in het midden van het gamma en het feit dat je als klant kan kiezen tussen een zuiver tweezitter of een exemplaar met twee noodzitjes achteraan.

Daar houdt de vergelijking op. De Elan zoals die in het najaar van 2013 in het gamma komt, krijgt een middenmotor. Tussen de viercilinder van de nieuwe Elise en de achtpitter van de Esprit komt een V6. Net als alle andere motoren is die afkomstig van Toyota. We kennen de centrale ook al uit de Lotus Evora, maar in de Elan krijgt die een slagvolume van 4 liter en wordt er een turbo aan toegevoegd. Een combinatie die goed is voor 450pk. Een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling zorgt voor de transmissie.

Lotus schat dat de nieuwe Elan hooguit 1,3 ton zwaar wordt. De vermogen/gewichts-verhouding is voldoende om een sprinttijd van 3,5 seconden neer te zetten. De topsnelheid wordt geschat op 310km/u.