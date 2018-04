Bad boy: BMW 1 M Coupe

Door: BV

Eigenlijk zie je het in één oogopslag; BMW's nieuwste creatie is niet om mee te sollen. Dat maken de uitpuilende wielkasten, de overmaatse sloffen, de flamboyante bumperlijnen, de riant bemeten luchtkanalen en de vier uitlaten meteen duidelijk. Door zo duidelijk met de spierballen te rollen is deze 1-Reeks M Coupé gedoopte creatie (omdat er -terecht- niet op het graf van de legendarische M1 mocht getrappeld worden) anders van afmetingen. 4,38m lang, 1,42m hoog en met een breedte van 1,80m liefst 5,5cm breder dan de 135i die bij het zien van de prestaties van deze stoplichtracer in hoekje is gekropen om uit te huilen.

Uit 2.979cc puren de ingenieurs van BMW's M-divisie 340pk bij 5.900t/min en 450Nm vanaf 1.500 tot 4.500t/min. Met een overboost-functie tik je tijdelijk 500Nm aan. Op de weegschaal staat 1.495kg, wat elk paard amper 4,4kg ballast oplevert. Als de achterwielen grip vinden en je met gepaste nauwkeurigheid de handbediende zesbak bedient, lanceert de 1 M Coupé zich in 4,9 seconden naar 100km/u. Tel je vanuit stilstand tot 17 dan rij je 200km/u. Vijftig kilometertjes verder beteugelt een begrenzer de topsnelheid. Voor alle buikvlinders die dat oplevert, moet je elke 100km 9,6l kostbaar vocht in de keel van de zespitter gieten. Die zet dat elke kilometer om in 224gr CO2.

BMW geeft je de keuze uit 3 lakkleuren. Aan de binnenzijde omvatten de zichtbare wijzigingen sportmeubilair voor 4 inzittenden, specifieke sierlijsten, een bekleding in leder en Alcantara en contrasterende stiksels. Maar wat je niet ziet is minstens even belangrijk; een aangepast chassis waarin heel wat componenten vervangen zijn door een specifieke lichtgewicht architectuur, een opgewaardeerd compound remsysteem en een M sperdifferentieel.