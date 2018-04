Mitsubishi schetst Colt-opvolger

Door: BV

Mitsubishi heeft de eerste schetsen van een nieuwe compacte wereldauto vrijgegeven. Dat model zal vanaf eind volgend jaar in Thailand van de band lopen en lost in onze contreien wellicht de Colt af. Die wordt momenteel nog bij Nedcar in het Nederlandse Born gemaakt. Over het lot van de productievestiging is momenteel nog niets bekend.

Het autootje is ontwikkeld om het ook op nieuwe markten te kunnen maken. Dat betekent veelal dat het voor een concurrentiële prijs op de markt gezet wordt. Wellicht maakt het model in maart op het Autosalon van Genève de sprong van schets naar realiteit.