Caterham kondigt nieuw model aan

Door: BV

We kennen Caterham natuurlijk als de fabrikant van de legendarische Lotus Seven. En van niets anders, want hoewel het bedrijf creatief is met verschillende versies, bouwt het alléén de Seven.

Daarin lijkt nu verandering te komen. Tenminste, als de Britten hun nieuws voor het Autosport International Show in Birmingham (vanaf 13 januari) niet te dik inkleden. In een mededeling kondigt Caterham de komst van een compleet nieuw model aan. Dat komt volgens dezelfde informatie naast de Seven in de catalogus, wordt aangedreven door een Caterham Motorsport-krachtbron en blijft trouw aan de minimalistische filosofie van de Seven.

Of de nieuwe Caterham ook op de weg mag, valt nog te bezien. De Britten steken niet onder stoelen of banken dat hun nieuwe creatie vooral de liefhebbers van circuit-uitjes moet aanspreken.