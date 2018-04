Saab 2025 Concept uit Korea

Door: BV

Saab heeft sinds het van het faillisement gered werd door Spyker een nieuwe designdirecteur. Maar omdat zowel de 9-5 als de 9-4x al af waren, duurt het nog even voor Jason Castriota z'n stempel op een seriemodel kan drukken. Momenteel is het nog koffiedik kijken welke richting die uitgaat. De Koreaanse aspirant-designer Youngho Jong heeft alvast een suggestie.

Hij heeft deze Saab 2025 Concept getekend. Een lange, lage en brede vierdeurs met coupé-allures en met, behalve wulpse lijnen, een uniek concept. Geïnspireerd door dieren (en meer specifiek de Vuursalamander) die bij naderend gevaar van kleur veranderen, een kam opzetten of één of andere pose aannemen, heeft Jong in de auto een aantal "afschrikkingsmaatregelen" ingebouwd. Zowel op de flanken als in koffer zitten een aantal lichtlijnen die oplichten als een ander voertuig te dicht in de buurt komt. Tegelijk worden dan sommige koetswerkpanelen donkerder van kleur. De combinatie moet de auto een sinistere uitstraling geven die ervoor zorgt dat andere weggebruikers hun afstand bewaren.