BMW 320d EfficientDynamics Edition kweekt break

Door: BV

BMW heeft met de 3-Reeks EfficiëntDynamics Edition al een model in de lijst staan dat zakelijke rijders een vermogen van 163pk uit een viercilinder tweeliter common-rail dieselmotor ter beschikking stelt in combinatie met een verrassend lage CO2-uitstoot van 109gr/km. En nu is die zuinige uitvoering er ook als break.

De zuinige break houdt het net als z'n vierdeurs broertje op 163 paarden. Dankzij een aantal maatregelen (aërodynamica, rolweerstand, recuperatie van remenergie...) zakt de CO2-uitstoot van 130 naar 114gr/km (4,3l/100km). Dat is 5gr/km meer dan de berline, maar in ons land nog steeds voldoende om te kwalificeren voor een gunstmaatregel.

Aan 163pk en 380Nm heeft de 320d Touring EfficientDynamics Edition voldoende voor een sprinttijd van 8,3 tellen en een top van 223km/u. In ons land betaal je voor de ED Edition als berline geen euro meer. We verwachten dus hetzelfde voor de break, die daardoor met € 35.350 (€ 2.000 bovenop de vierdeurs) in de prijslijst zou komen. BMW kon dat evenwel nog niet bevestigen. Tegen het Autosalon van Brussel is dat alvast uitgeklaard. De break beleeft daar immers z'n publieksdebuut.