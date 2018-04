Donderwolken boven Colt-fabriek in Born

Door: BV

Het einde van de productie bij Opel in Antwerpen is niet het enige slechte nieuws dat de sector in de Lage Landen vandaag te verwerken kreeg. Mitsubishi kondigde eergisteren al aan dat het samen met Nissan (onder meer) een compacte stadsauto gaat ontwikkelen en bouwen. Die zal ook de huidige Colt opvolgen.

De Colt wordt voor de Europese markt gebouwd bij Nedcar in het Nederlandse Born. Over twee jaar is die aan het eind van z'n loopbaan en Nedcar wordt niet overwogen als productievestiging van de vervanger. De fabriek bouwt ook de Outlander voor Europese consumptie, maar ook daarvoor is slechts een overeenkomst tot eind 2012. Wat Mitsubishi erna met de fabriek (waarvan het eigenaar is) wil doen, is niet bekend. Bij Nedcar werken 1.500 mensen.