GMC Sierra HD Concept is stoerrrrr

Door: BV

De pickup is nog steeds razend populair in de VS en de verschillende fabrikanten vechten dan ook bikkelhard om de aandacht van de consument. Ford heeft met de F-150 nog steeds het best verkopende model van allemaal in huis. En het bracht daar afgelopen jaar de Raptor van uit, die gemeen oogt en klinkt.

General Motors kan dat natuurlijk niet met lede ogen aanzien en reageert op de Detroit Motorshow in januari met deze -voluit- GMC Sierra All Terrain HD Concept. Die is groter én minstens even gemeen als de Raptor, ook al kiest the General voor een minder schreeuwerige lakkleur.

Onder de kap zit de gigantische 6,6l Duramax V8 dieselmotor van The General, gekoppeld aan een zestrapsautomaat die aan 397pk en meer dan 1.000Nm koppel (!!) wellicht z'n handen vol heeft. Andere aanpassingen; de Sierra is 10cm breder geworden, de bodemvrijheid is nog eens 7cm gegroeid en dat alles wordt opgevuld door 20-duims aluminium velgen en BFGoodrich modderbanden. Om ervoor te zorgen dat je op terrein niet al te veel moet vertraging is de ophanging getrakteerd op ultrastevige schokdempers met een exceptioneel grote veerweg. Als die toch te klein blijkt, dan beschermt een dikke plaat de onderzijde van het motorcompartiment.

Aan de binnenzijde is het allemaal wat minder spectaculair. Het dashboard is ingepakt in leder en er zijn metaalaccenten aangebracht. En wie graag naar een streepje muziek luistert is ook goed af; er zit een nieuwe geluidsinstallatie met een harde schijf van een gigabyte in.