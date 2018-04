Radical SR3 mag de weg op

Door: BV

De Britten van Radical zijn meer dan behoorlijk adept in het bij elkaar vijzen van extreme circuitspeeltjes. Maar je mag met hun creaties niet de openbare weg op. Daar komt nu echter verandering in. De kleine constructeur heeft typegoedkeuring op zak voor de amper 675kg zware Radical SR3 SL. Die wordt begin volgende maand voorgesteld op het Autosport-salon in Birmingham.

Omdat hij de weg op mag, heeft de SR3 SL aangepaste banden en luxe-uitrusting als lichten en richtingaanwijzers. Je zal hem echter wel extremer kunnen maken door dieper in je zak te tasten voor een Race Pack. Dan krijgt de motor een extra lepel doping binnen, wordt een grotere achtervleugel gemonteerd en voldoet de brandstoftank aan de eisen van de FIA.

Centraal in het buizenchassis ligt een 2-liter turbo EcoBoost-motor die dankzij een opgevijzelde turbodruk 304pk opwekt. Die wordt gepaard aan een sequentiële zesbak met schakellepels aan het stuurwiel.