4x4 van het Jaar 2011

Door: BV

Voor het negentiende jaar op rij heeft 4x4 Plus de verkiezing van de '4x4 van het Jaar' georganiseerd. Om de evolutie van de markt te volgen werd vorig jaar aan de bestaande klassen (Offroad, Pick-Up en SUV) al een vierde categorie (Crossover) toegevoegd, en werd dit jaar de categorie Offroad opgesplitst in twee subklassen (Pure en Luxe). Verder is aan de SUV-klasse de categorie Hybrid toegevoegd, waarin slechts 2 kandidaten uitkwamen en de VW Touareg het won van de Lexus RX450h. 4x4 van het Jaar is dus voortaan goed voor liefst zes klassewinnaars. De jury bestaat uit een uitgebreide beroepsjury.

In de categorie van de Crossovers (waarin alleen modellen met vierwielaandrijving mogen aantreden) haalt de Subaru Forester het voor de BMW X1 en Nissan Juke.

Bij de SUV's ging de Mercedes GLK met de overwinning lopen, van heel dichtbij gevolgd door de Volvo XC60 en de Land Rover Freelander, die allebei de overwinning al eens op hun naam mochten schrijven.

De klasse waarmee het allemaal begon, Off-road pure, maar die door het grote overwicht van luxueuze 4x4's niet meer aan haar trekken kwam. Een klasse die slechts door een klein aantal modellen bevolkt wordt, en waarin de Land Rover Defender, de Jeep Wrangler, de ter ziele gegane Hummer H1/H2 en de zieltogende Iveco Massif de dienst uitmaakten, maar die in de komende jaren toch een belangrijke rol zal blijven spelen. Zonder enige tegenstand is de Land Rover Defender dit jaar als winnaar uit de bus gekomen.

In de categorie van de luxe-4x4's spitste de strijd zich toe tussen de Range Rover en de Range Rover Sport, die nek aan nek voor de overwinning vochten. Hoewel de Range Rover met zijn nieuwe TDV8 bijzonder overtuigend was, is het de Range Rover Sport die zijn titel in 2011 mag verlengen.

De Pick-ups vormen een klasse waarin bijna ieder jaar nagenoeg dezelfde spelers mekaar met een nieuwe evolutie van hun modellen proberen te overtroeven. Uit de selectie sprongen dit jaar twee titelkandidaten naar voren: de vernieuwde Nissan Navara, vooral indrukwekkend met zijn nieuwe V6 dieselmotor, en nieuwkomer VW Amarok. Beide pick-ups kwamen in aanmerking voor de overwinning, en het was uiteindelijk de Nissan Navara die met een vrij nipte voorprong op de VW Amarok de titel in de wacht sleepte.