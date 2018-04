Dit is de nieuwe Toyota Yaris

Door: BV

Toyota heeft in z'n thuisland deze JDM Vitz voorgesteld. Dat is een model dat we aan deze kant van de aardbol op ons bord krijgen als Yaris. Toyota heeft zich niet kunnen inhouden, wat betekent dat het model weer een stuk groter wordt. In de lengte komt er 10cm bij - tot 3,88m - en in de breedte zwelt de nieuwe Yaris 3cm. Toch weegt de nieuweling volgens de Japanners 30kg minder dan de Yaris die nu afzwaait. De koets is ook nog eens bijzonder aerodynamisch. De constructeur claimt een Cx-waarde van amper 0,285.

In Japan zal de Vitz aangeboden worden met drie benzinemotoren. Het gaat om een 1-liter met 69pk, een 1,3l met 95pk en een 1,5l met 110pk. De middelste wordt gepaard aan een start/stop-systeem dat het verbruik terugdringt tot 3,8l/100km. Vierwielaandrijving is beschikbaar op dezelfde versie. In Europa krijgen we alvast een dieselversie. Over enkele jaren wil Toyota ook nog eens een hybride introduceren.