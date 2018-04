Hyundai Veloster maakt zich op

Door: BV

Hyundai broedt al jaren op een compacte coupé. De concept car voor de Veloster werd al in 2007 voorgesteld op het Autosalon van Seoul en is de jongste drie jaar klaargestoomd voor serieproductie. Het definitieve resultaat wordt begin januari onthuld op het Autosalon van Detroit. In elk geval behoudt de coupé z'n aparte naam en uit de band springende vormgeving. Hoe dicht de afmetingen in de buurt van die van het prototype blijven, is nog onduidelijk. Dat was 4,10m lang, 1,79m breed en 1,45m hoog. Het werd aangedreven door een 2-liter viercilinder benzinemotor.

Hoewel de concept twee portieren had, liet Hyundai eerder al uitsijpelen dat de productieversie een asymmetrische layout krijgt met een zijde met één portier, terwijl aan de andere kant twee deuren ingewerkt worden. Zekerheid hebben we over enkele weken.