Subaru WRX STi Spec C voor Japan

Door: BV

De WRX STi is in Japan een onverwacht groot succes. Geen wonder dus dat Subaru voor z'n thuismarkt een nog extremere versie van de op de Impreza gebaseerde knaller op de markt zet. De WRX STi Spec C wordt nog extremer en -natuurlijk- duurder. Dat laatste is voor ons evenwel geen zorg want de Spec C blijft tot nader order in het Land van de Rijzende Zon.

Het recept is beproefd, meer vermogen, minder gewicht en meer tractie. Voor het eerste herprogrammeert Subaru de motorsturing en wordt ook nog eens een turbolader met minder interne wrijving gemonteerd. Dat resulteert in een kleinere reactie tijd en meer turbodruk. Het resultaat is 308pk en 430Nm, maar vooral een gunstiger verloop van koppel en vermogenscurve.

Om de stijfheid te verbeteren zijn de dwarsbalken versterkt en een aluminium motorkap is slechts de meest opvallende van een hele reeks gewichtsbesparende maatregelen. Er is ook een kleinere batterij, dunner glas en lichtgewicht wielen. De tractie moet bovendien wel varen bij nieuwe 245-rubbers én - last but not least - een elektronisch gestuurd limited-slip differentieel.