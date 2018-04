Dodge Journey wordt Fiat Freemont

Door: BV

Fiat-baas Sergio Marchionne is druk bezig met de Chrysler- en Fiat-groep met elkaar te versmelten. Dat betekent onder meer dat het merk Dodge zich terugtrekt van het Oude Continent. Niet dat we geen Dodges meer zullen kunnen kopen - maar zoals de Chrysler enkele donormodellen ter beschikking stelt om het gamma van Lancia te reanimeren, zal Dodge de basis leveren voor enkele nieuwe Fiats.

De Journey, een wat eigenzinnige monovolume, vinden we vanaf volgend jaar als Fiat Freemont in de catalogus. En door een eigenaardige kronkel heeft die in eerste instantie een 2,2l grote dieselmotor van Mercedes (de vorige partner van Chrysler) onder de kap. De Fiat Freemont debuteert in maart op het Autosalon van Genève, met hooguit enkele cosmetische wijzigingen ten opzichte van de Journey. Ook de Dodge Caliber verkleedt zich volgend jaar als Fiat.