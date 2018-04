Journey nieuw van Dodge

Door: REDACTIE

Sinds Dodge aankondigde de wereld, met inbegrip van de moeilijke Europese markt, te willen veroveren, regent het nieuwe modellen. Eerst werden we op de stoer ogende en relatief compacte Caliber getrakteerd, deze zomer lanceert het model de Nitro -die zelfs wat terreinaspiraties beweert te hebben- op de markt en later dit jaar wordt de Avenger verwacht. En op basis van die middenklasse sedan presenteren de Amerikanen op het Autosalon van Frankfurt de Journey. Die neemt de bodemplaat en een groot deel van de aandrijflijn van dat model over. In de VS kiest Dodge nog steeds voor een 3,5l V6 motor en vierwielaandrijving, maar Europa krijgt voorwielaandrijving, een meer bescheiden 2,4l viercilinder en de inmiddels overbekende (bij VAG afgenomen) 2.0 viercilinder dieseleenheid die 140pk levert.

De Journey, die in de VS R/T zal heten, krijgt een dynamisch uiterlijk. Dodge voorziet het model nog steeds van een geprononceerde oplopende schouderlijn, dikke bumpers en stevig geaccentueerde wielkasten. Toch is de aaibaarheidsfactor van de Journey hoger dan die van de tot nog toe aangekondigde producten. Vooral de grille vooraan en de luchtunits rondom zijn minder agressief vormgegeven. Dodge wil deze Journey dan ook aan gezinnen kwijt kunnen. Het interieur is immers niet alleen leverbaar met vijf zitplaaten; er komt ook een variant die plaats biedt aan zeven inzittenden.