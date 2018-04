C63 AMG is sneller dan Mercedes wil

Door: BV

De hertekende C63 AMG is sneller dan zijn marktintroductie. Dat kunnen we in ieder geval afleiden na het uitlekken van de eerste afbeelden van de snelle Duitser.

Pech voor Mercedes dat de officiële presentatie voor de meest begeerlijke C-klasse pas komende zomer gepland had. We wisten namelijk al ruim voor de introductie beslag te leggen op de eerste foto die het nieuwe front van de AMG blootlegt. Dat is waarschijnlijk het meeste onder handen genomen door de ingenieurs van AMG. We zien in ieder geval een nieuwe voorbumper met geïntegreerde LED-verlichting en een hertekende motorkap. Het interieurbeeld toont upgrades die in lijn liggen met die van de meer dociele C-Klasses.

Wat nog steeds onduidelijk blijft bij het zien van de gelekte afbeeldingen is of de techniek van de C63 AMG ook een update gehad heeft. De komst van de nieuwe generatie geblazen AMG V8 lijkt ons onwaarschijnlijk, maar wellicht dat de ‘oude' atmosferische V8 met 457 pk door AMG tegen het licht is gehouden. Volgend jaar weten we meer.