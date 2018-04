10 jaar Auto55

Door: BV

In 2011 is Auto55 10 jaar jong. Jaren waarin we de site vijf keer helemaal vernieuwden, het Auto55-logo drie maal opgefrist werd en de redactie meer dan 15.000 nieuwsitems, video's, fotospecials en autotesten publiceerde.

Toch willen we vooral de meer dan 20 miljoen lezers van de afgelopen 10 jaar bedanken. Omdat ze, mede dankzij hun constructieve feedback en tips, deze publicatie hebben gevormd. Daarom geven we héél 2011 elke 10 dagen* een mooie prijs weg. Op 10 januari beginnen we eraan.

Wie op de hoogte wil blijven van het laatste nieuws of geen kans wil missen om deel te nemen aan één van de wedstrijden kan zich inschrijven op onze gratis nieuwsbrief, ons volgen op Facebook of zich abonneren op onze Twitter-feed.

* Nieuwe wedstrijden worden gestart elke 10de, 20ste én laatste dag van de maand.