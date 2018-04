Smart heeft zin in nieuwe Crossblade

Door: BV

In 2000 bracht Smart al eens een eigenzinnige, uitgeklede versie van z'n tweezittertje op de markt. En uitgekleed mag je gerust letterlijk nemen. Het dak was verdwenen, de voorruit was gereduceerd tot een kleine windvanger en van de portieren schoten alleen nog verticale balkjes over. Smart bouwde 2000 van deze Crossblade gedoopte karretjes die voor meer dan € 25.000 een eigenaar vonden. Niet dat de Crossblade een goede investering bleek; je kan ze tegenwoordig voor goed € 10.000 op de kop tikken.

Toch heeft Smart blijkbaar nog eens zin in een remake. Dat mag blijken uit deze gedeponeerde ontwerptekeningen. Een tikkeltje minder radicaal dan het origineel, want voorzien van echte portieren, maar voor het overige is Smart trouw gebleven aan het recept. Het is onduidelijk of de constructeur dit bedoelt als een show- of productiemodel of waar het voorgesteld zou worden. Maar nu Smart op de Amerikaanse markt actief is, lijkt het een aangewezen manier om daar naar extra aandacht te hengelen.