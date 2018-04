WTCC-pakket voor Chevrolet Cruze

Door: BV

2010 zal de geschiedenisboeken van Chevrolet ingaan als het jaar waarin twee wereldtitels in het World Touring Car Championship in de wacht werden gesleept. Bij de constructeurs werd Chevrolet, met de Cruze, tot wereldkampioen gekroond, terwijl Chevrolet-piloot Yvan Muller bij de piloten de wereldtitel in de wacht sleepte. Chevrolet Belgium introduceert nu, als een logisch vervolg op die sportieve successen, een speciaal, sportief getint WTCC-pakket voor de Cruze.

Het WTCC-pack bestaat uit een koetswerkkit met kofferspoiler en dorpellijsten, een lederen interieur, 17-duims velgen en getinte ruiten. Inclusief montage kost het gehele WTCC-pakket € 4.595.