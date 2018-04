Productie Opel Astra GTC vervroegd

Door: BV

Opel steekt een tandje bij om de driedeursversie van de Astra sneller op de markt te krijgen. De productieversie van de dynamische gelijnde driedeurs zou pas in de loop van 2012 in productie gaan. Maar om de verkopen van de Astra een extra impuls te geven, wordt de GTC Paris Concept Car (foto) nu sneller in productie genomen. Eind dit jaar lopen de eerste exemplaren van de band.

Dat betekent ook dat Opel de definitieve versie van het model nog dit jaar moet tonen. Dat kan in maart in Genève, maar het is voor de hand liggend dat Opel het model achter de hand houdt tot het Autosalon van Frankfurt in september. Het studiemodel is deze maand ook te bewonderen op het Autosalon van Brussel.