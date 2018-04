Kia KV7 is bus voor de toekomst

Door: BV

In Europa gaat de verkoop van grote monovolumes al jaren gestaag achteruit. En ook in de VS is dat het geval. Het zal Kia echter worst wezen... het merk denkt dat het segment nog voldoende potentieel biedt. Zeker als je een manier vindt om busjes aantrekkelijk te maken. Dat laatste is de missie van de KV7. Een studiemodel voor wat de ontwerpers een "Activity Van" doopten.

Kia heeft er bewust voor gekozen de meest efficiënte, hoekige vorm van de monovolume te benadrukken. Een stijl die het merk ook al toepaste op de Soul. De inspiratie kwam van elegante doosvormige gebruiksvoorwerpen, als een trendy smartphone of een klassieke koffer. Bergruimte heeft de KV7 in elk geval op overschot. Hij is dan ook 4,83m lang, 2,03m breed en 1,82m hoog. Daaronder ogen de 20-duims velgen niet eens zo groot.

De toegang tot het interieur wordt voorzien door conventionele deuren aan de voorkant en een gigantische vleugeldeur aan de passagierskant. Dat is alvast één element dat zal sneuvelen op weg naar serieproductie. Het interieur is opgevat als een lounge, waarin sociale interactie voorrang krijgt op het functionele. Kia tekende vier roterende kuipzetels en in een hoek achteraan is er nog eens zitruimte voor drie. De vloer is bekleed met teak en voor de stoffen koos Kia wol en vilt in warme tinten.

Als de bestuurder de start-knop indrukt, komt het hele dashboard 15cm naar hem toe. Daardoor kan hij gemakkelijk aan alle knoppen en hendels. Het gros van de functies wordt echter bediend via een centraal opgesteld computerscherm en een ingebouwde trackball-muis. De achterste inzittenden worden dan weer getrakteerd op een computer met een aanraakgevoelig scherm. WiFi en internetverbinding zijn natuurlijk ook van de partij. De boordplank wordt door middel van LEDs groen verlicht. Extra verlichtingspunten zijn er in het interieur, dicht bij de vloer, voor extra gezelligheid.

Onder de kap zit Kia's nieuwe Theta II 2.0-liter direct ingespoten turbo benzinemotor. Die levert hier 285pk en is gekoppeld aan een zestrapsautomaat. Volgens Kia is die zuiniger dan een zescilinder met vergelijkbaar vermogen. Op de snelweg mag de KV7 niet meer dan 7,8l/100km verbruiken.