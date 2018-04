ZF bouwt 9-trapsautomaat

Door: BV

Fabrikant van versnellingsbakken ZF heeft momenteel reeds transmissies met een maximum van 8 versnellingen. Je vindt ze in achterwielaangedreven auto's uit het luxesegment, maar de specialist is niet van plan het daarbij te laten. Het brengt nu immers ook een automaat met 9 verzetten op de markt. En in tegenstelling tot de 8-trapsautomaat is deze eenheid bij uitstek geschikt voor inbouw in voorwielaangedreven wagens.

Dat de autobouwers op zoek gaan naar extra versnellingen is logisch. Dat betekent dat de auto makkelijker op een efficiënt en/of laag toerental kan draaien en dat spaart brandstof en (nog belangrijker) reduceert de CO2-uitstoot. ZF zegt zelf te weten dat met een dergelijk aantal versnellingen het van levensbelang is dat de inzittenden van een versnellingswissel zo weinig mogelijk hinder ondervinden. Het beweert dat de 9-bak zo snel en soepel schakelt dat het volstrekt onvoelbaar is. Zelfs wanneer de automaat in één beweging 2 of 3 versnelling op- of afschakelt. Gezien de korte spreiding van de verhoudingen, blijft dat laatste niet langer een zeldzaam gegeven.