Elektrische Mercedes SLS AMG E-Cell komt echt

Door: BV

In z'n fluorescerende gele tint lijkt de elektrische SLS AMG E-Cell wat aan compensatiedrang te lijden. Nochtans moet de elektrische editie van de gevleugelde bolide nauwelijks onderdoen voor de 570pk sterke V8. Hij mist uiteraard het roffelende motorgeluid, maar kan voor het overige perfect aanklampen.

Mercedes voorziet de elektrische supersportwagen van vier, hoogtoerige synchroonmotoren die een omwentelsnelheid van 12.000t/min kunnen halen. Ze hebben een gecombineerd vermogen van 526pk en genereren maximaal 880Nm trekkracht. Dat is voldoende om de E-Cell naar 100km/u te stuwen in 4 seconden. Dat is nauwelijks 2 tienden trager dan de versie met conventionele verbrandingsmotor.

Het hart van de E-Cell is een vloeistofgekoelde lithium-ion batterij met een piekvermogen van 480kW. Opladen kan aan het stopcontact, maar de SLS AMG E-Cell recupereert ook remenergie om de autonomie te rekken. Om alle componenten te monteren, offeren de ingenieurs zo goed als alle kofferruimte op en waren ze genoodzaakt om een nieuwe voorophanging te ontwikkelen. Door de zware componenten zorgvuldig te positioneren is het zwaartepunt lager dan bij de gewone SLS AMG en is de gewichtverdeling tussen voor- en achteras bijna net zo goed.

Mercedes toonde de SLS AMG E-Cell op het Autosalon van Detroit, waar het merk ook meteen aankondigde de exclusieve elektro-auto in productie te zullen nemen. Dat is echter nog niet voor morgen. Als alles volgens plan verloopt, kan je Mercedes-concessiehouder in 2013 bestellingen aanvaarden.