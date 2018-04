Mercedes SLS AMG E-Cell rijdt al

Door: BV

Het segment van de elektrische supersportwagen wordt stilaan druk bevolkt. Er is natuurlijk Tesla, dat uitsluitend elektrische auto's maakt, en Audi werkt gedreven aan een E-Tron-versie van de R8. Mercedes heeft nog kans om die de loef af te steken, want de door neutronen en protonen aangedreven SLS AMG rijdt al, ook al gaat het nog om een prototype.

De definitieve specificaties zullen evenwel niet veel verschillen. Mercedes monteert vier elektromotoren in de E-Cell. Die drijven elk een wiel aan en hebben een gecombineerd vermogen van 526pk. Dat is een beetje minder dan de 570 paarden die aan benzine onttrokken worden in de normale versie. Maar er is wel 880Nm koppel voorradig, tegen 650Nm voor het benzinemodel. En wat belangrijker is; die trekkracht is er vanuit stilstand. Ondanks de gewichtstoename die te danken is aan de montage van vloeistofgekoelde batterijsets voor de motorscheidingswand, in de middentunnel en achter het passagierscompartiment, levert dat toch een acceleratietijd tot 100km/u van vier seconden op. Vergelijkbaar met die van de benzine.

Andere aanpassingen omvatten een bredere luchthapper vooraan, een actieve spoilerlip onder de neus (die zakt vanaf 120km/u) en ruim 40cm grote energie-recupererende carbon-ceramische remschijven. Wat we nog niet weten? De prijs, de autonomie en hoe de E-Cell presteert eens de 100m/u voorbij. Ergens in 2012 staat de E-Cell in de showroom.