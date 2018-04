Bugatti legt lat volgende Veyron weer hoger

Door: BV

Het lot van de vierdeurs Bugatti Galibier - het Franse merk z'n eigenzinnige visie van de snelste sedan ter wereld - is nog steeds niet duidelijk. Moederhuis Volkswagen lijkt de knoop nog niet te hebben doorgehakt. Voor een opvolger van de Veyron, ziet het er wel goed uit. De ingenieurs mogen daar nu aan beginnen en worden geacht tegen 2013 hun werkstuk af te leveren. Daarin zal naar alle waarschijnlijkheid dezelfde 8-liter W12 met vier turbo's terugkomen. Weerom met meer dan 1.000pk's maar voor exacte cijfers is het uiteraard nog veel te vroeg.

De directie maakt er geen geheim van dat het wil dat de Veyron-opvolger nog indrukwekkender wordt dan de huidige editie. De topsnelheid moet nog hoger - er is sprake van minstens 435km/u. Dat is meer dan de in beperkte oplage gebouwde Veyron Grand Sports (foto) haalt met z'n tot 1.200pk en 1.500Nm opgevoerde krachtbron. Dat moet mogelijk zijn door intensief gebruik te maken van lichtgewicht materialen. De Veyron is immers de lichtste niet...

Volkswagen heeft aan de huidige generatie ondanks het buitenaardse prijskaartje geen euro verdient. Maar het is niet van plan z'n paradepaardje daarom weg te steken. "Een uitzonderlijk product als de Veyron heeft een positief effect op alle wagens en merken van de groep", klinkt het.