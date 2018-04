Officieel: Targa van Bugatti Veyron

Door: BV

In de categorie nieuws dat er geen is; Bugatti komt volgend jaar met een Targa-uitvoering van de Veyron. De nieuwe variant op de sportwagen stond niet alleen in de sterren geschreven, het was ook al enkele malen officieus bevestigd. En nu is het ook helemaal officieel. Het model doet z'n dak af.

Dakspecialist Webasto ontwikkelt voor de superauto een vast dak uit één stuk. Voor je vertrek zal je moeten kiezen voor open of gesloten rijden, want de Veyron biedt geen plaats om het paneel op te bergen. En het gaat ook niet zo hard. Om het allemaal (relatief) veilig te houden en te verkomen dat het dak of de inzittenden van hun plaats gezogen worden, zal de Targa Veyron niet sneller dan 350km/u gaan.

>>> Klik hier om uw commentaar bij dit artikel te geven.