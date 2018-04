Achterwielaangedreven Subaru-sportauto in Genève

Door: BV

Subaru en Toyota maken er geen geheim van dat ze gezamenlijk aan een achterwielaangedreven sportcoupé werken. Het is dan ook niet moeilijk te raden dat de in Genève te onthullen conceptcar van Subaru een afgeleide is van de FT86 Concept die Toyota vorig jaar op de Tokyo Motor Show presenteerde. In Zwitserland is het de beurt aan Subaru om met hun versie de show te stelen.

Dat het design van de auto sterk overeenkomt met de FT86 (foto) is logisch. De structuur wordt helemaal gedeeld, en dat is waarschijnlijk ook het geval voor het dak. De Subaru pakt waarschijnlijk uit met een hertekende neus en achterzijde en uiteraard andere emblemen. De 2.0 liter turbo-boxermotor onderhuids is volledig afkomstig van Subaru. Ook de Toyota-derivaat zal hiervan gebruikmaken, net als het volledig nieuwe platform waarop de auto staat.

Meer concrete details wil Subaru nog niet vrijgeven. We moeten wachten tot begin maart wanneer het autosalon van Genève plaatsvindt. Rijden met de sportwagen duurt vervolgens nog wel even; we verwachten hem niet eerder dan in 2013.