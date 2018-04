Toyota FT-86 Concept

Door: BV

Sinds Toyota z'n aandeel in Subaru optrok, gonst het van de geruchten over een nieuwe sportwagen waarin beide fabrikanten wat in de pap te brokken hebben. Toyota kan in z'n door eco overstemde gamma wel wat extra opwinding gebruiken, nu de massa de Supra stilaan vergeten is. En bij Subaru zou het model de spirituele opvolger worden van de SVX. De Toyobaru geeft op het Salon van Tokyo z'n eerste levensteken. Toyota presenteert er immers de FT-86 Concept (uitgesproken als hachi roku"). Officieel is het nog een studiemodel, maar doorontwikkelde productieversie wordt over twee jaar realiteit.

De creatie biedt plaats aan vier inzittenden, maar alleen vooraan is sprake van volwaardige zitjes. Het model heeft met een lengte van 4,16m, een breedte van 1,76m en een hoogte van 1,26m bescheiden afmetingen. Technische details zijn voorlopig schaars. Voorlopig weten we alleen dat de aandrijving via een handgeroerde zesbak op de achterwielen geschiedt. En dat het vermogen (wat dat ook weze) afkomstig is van een tweeliter boxermotor. Die is aan Subaru te danken. Toyota haalt ook nog een lichtgewicht koetswerkstructuur en een laag zwaartepunt aan. Dat laatste is eveneens in aanzienlijke mate te danken aan de boxer-architectuur. Zoals gezegd, Subaru krijgt eveneens een sportieveling op deze basis. Wellicht met een compleet ander koetswerk én met vierwielaandrijving.