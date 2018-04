Ariël Atom van Mugen met 270pk

Door: BV

Ter ere van het tienjarige bestaan van de Ariël Atom, neemt Honda-tuner Mugen exact 10 exemplaren van de pluimgewicht tweezitter onder handen. De viercilinder benzinemotor, een blok dat oorspronkelijk afkomstig is uit de Honda S2000, is van 245pk opgekitteld naar 270pk. Mugen neemt ook geen genoegen met half werk - het vervangt de nokkenassen, kleppen, klepstoters en zuigers. De motor wordt vervolgens gedurende zeven dagen getest, waarna hij een laatste controle ondergaat. De Mugen-technieker zet dan z'n handtekening op een genummerd sierplaatje waarop ook de naam van een Ariël-medewerker prijkt. Dat zijn dan meteen de enige twee personen die aan de auto gewerkt hebben.

Dat de Ariël Atom Mugen een specifiek uiterlijk krijgt, wisten we al. Wat de gevolgen van de motoraanpassingen zijn, niet. Nu wel. Aan 270pk en 255Nm heeft de Atom voldoende voor een topsnelheid van 240km/u. De acceleratietijd is echter veel indrukwekkender. Je haalt 96km/u (60Mph) in amper 2,9 tellen. De prijs heeft Ariël niet bekendgemaakt.