Shelby Cobra is 50

Door: BV

De Shelby Cobra (niet te verwarren met de AC Cobra, die er nagenoeg identiek uitziet), werd in 1962 voorgesteld op het Autosalon van New York. De sportauto had toen een V8 van Ford onder de kap. In 2012 is dat heuglijke event exact 50 jaar geschiedenis en dat is voor het bedrijf het excuus om een speciale editie op de markt te brengen. Daarvan worden 50 stuks gebouwd.

Elk exemplaar wordt uitgevoerd in Shelby Zwart, is voorzien van een wijnkleurig rood lederen interieur, speciale badges en spaakwielen. Echt goedkoop zijn de sportwagens niet. Een versie met een koetswerk in polyester kost $ 69.995. Eentje met een aluminium koetswerk maakt je meteen $ 134.995 armer. En dat is zonder aandrijflijn. Voor de motor en de versnellingsbak moet je zelf zorgen.