Saab 9-4X vanaf € 49.940

Door: BV

Saab heeft de prijzen van de nieuwe 9-4X bekendgemaakt. Die was voor het eerst te zien op het Autosalon van Brussel, waar de SUV z'n Europese Première beleefde.

Onder de kap van de 9-4X komen uitsluitend benzinemotoren, wat de focus die Saab ermee op de Amerikaanse markt legt, verraadt. De instapper is een atmosferische 3.0l V6 met 265pk. Die verschijnt in de prijslijst vanaf € 49.490. Hij is al meteen voorzien van zaken als 18-duims lichtmetalen velgen, sportzetels in kunstleer, airco, zes airbags en een snelheidsregelaar.

Een geblazen 2.8l zescilinder stelt 300pk ter beschikking vanaf € 53.940. Die voegt aan de standaardvoorzieningen onder meer echt leder, een elektrisch bedienbare kofferklep, achteruitrijcamera en elektrisch verstelbare zetels toe. De topversie kost € 59.940, heeft dezelfde motor maar is steeds uitgerust met onder meer een navigatiesysteem met aanraakgevoelig scherm, geventileerde zetels en een afwerking in carbonlook.

De drieliter doet de sprint naar 100km/u in 9 tellen, haalt een top van 210km/u en verbruikt elke 100km 11,3 benzine (271gr/CO2/km). De 2.8T doet hetzelfde in 8,3 seconden, haalt 230km/u en drinkt 12l/100km (286gr/CO2/km).