Video: Autosalon van Brussel 2011

Door: BV

Voor een overzicht van alle nieuwigheden op het Autosalon van Brussel verwijzen we je graag door naar ons dossier. De sfeer opsnuiven kan ook nog met ons fotoverslag van de auto's, motoren, trucks, de 4x4-piste en de EV-piste.

Voor bewegend beeld zit je hier goed. We haalden de belangrijkste premières van het Salon van Brussel 2011 voor de camera. Dat zijn de Audi A6, Hyundai Genesis, BMW 6-Reeks en Saab 9-4X die allemaal de titel Europese Première opgekleefd kregen. De BMW 320d Touring ED is een Wereldpremière en de Peugeot 508 is één van de belangrijkste Belgische primeurs. Alle video's kan je bekijken door rechts van de hoofdfoto te klikken.