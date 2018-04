Kronos stoomt Lola-Aston klaar voor Vanina Ickx

Door: BV

Het Belgische Kronos Racing heeft een inschrijvingsaanvraag ingediend bij de organisatoren van de 24 Uren van Le Mans 2011 voor een Lola Aston Martin LMP1 met Vanina Ickx als titularis. Daarmee keert Kronos Racing weer naar zijn roots, met name het omloopracen.

Op 11 en 12 juni 2011 zal de dochter van zesvoudig winnaar in de 24 Uren van Le Mans in bijzijn van nog twee aan te duiden ploegmaats een worp doen naar de algemene zege. De Lola-Aston Martin LMP1 komt daarvoor in aanmerking. In 1999 en 2000 prepareerde Kronos de Peugeot's 306 GTI die de 24 Uren van Francorchamps wonnen. Toen al maakte Vanina Ickx deel uit van het avontuur.