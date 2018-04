Nederlander verzamelt alles van Mercedes

Door: BV

Dat Mercedes auto's maakt dat weet eigenlijk iedereen. Maar autoconstructeurs hebben heel vaak een veel uitgebreider palet activiteiten dan bij een eerste oogopslag blijkt. Toyota bouwt bijvoorbeeld vorkliften, Hyundai boten, graafmachines en treinen, Mitsubishi produceert airco's maar heeft ook een bank, Honda heeft een complete afdeling die zich bezighoudt met het aanleveren van schaaldieren voor consumptie aan supermarkten... Zo kunnen we nog een hele tijd doorgaan.

Mercedes is geen uitzondering. En dat de historische wagens onderdak vinden bij liefhebbers of in de verschillende merkmusea, zal niemand verbazen, maar in Nederland is er nu ook een privéverzamelaar die zich ontfermt over alle bijproducten van het merk. De collectie omvat voor de hand liggende items als trapauto's en fietsen. Maar ook Mercedes-producten die je niet meteen verwacht. Uit het rijke aanbod van het privémuseum een kleine bloemlezing; rekenmachines, typmachines, stofzuigers, schoenen, uurwerken, weegschalen en zelfs servies. De meeste zaken zijn te bekijken om de website van de verzamelaar.