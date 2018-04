Chinese Soueast V3 gespot in België

Door: BV

Het vereiste wat zoekwerk, maar deze sedan die door Christophe Byloos naar onze tiplijn werd gestuurd, is de Soueast V3. Een sedan die sinds 2008 in de catalogus staat en alleen op de Chinese thuismarkt aan de man wordt gebracht. Voor de aandrijving zorgt een 1,5l viercilinder benzinemotor van Mitsubishi-origine.

Wat die Soueast in Sint-Truiden doet is niet helemaal duidelijk. Dat de Chinezen met dit model nog een Europese marktintroductie voorbereiden lijkt onwaarschijnlijk. De structuur van dergelijke producten is naar Europese normen eerder zwak, wat bij botsproeven wel eens teleurstellende resultaten durft opleveren. Dat de producent gebruik maakt van de expertise van een Belgisch bedrijf ligt meer voor de hand. Zowel Tenneco (schokdempers e.d.) als Punch (automatische transmissies) zijn in Sint Truiden gevestigd.