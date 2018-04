Mercedes Aesthetics 125

Door: BV

Dit weekend is het 125 jaar geleden dat Gottlieb Daimer erkenning kreeg voor zijn Patent-Motorwagen Nummer 1. Bij Mercedes, dat inmiddels nog ruwweg 80.000 patenten toevoegde aan de collectie van de oprichter, is dat vanzelfsprekend voldoende reden voor een feestje. De knallende champagnekurken gaan er samen met bonus voor de werknemers. Daaraan geeft Mercedes-Benz in het totaal € 125 miljoen uit.

De Mercedes-ontwerpers hebben zich ook eens mogen uitleven. Het resultaat is deze Aesthetics 125. Een sculptuur die moet vooruitkijken op autodesign voor de komende 125 jaar, maar vooral heel wat moet overlaten aan de verbeelding van de toeschouwer. Het komende jaar zal de creatie op verschillende tentoonstellingen te zien zijn.