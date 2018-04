Monaco GP-editie van Renault Megane

Door: BV

Renault kleeft het label Monaco GP op een speciale editie van de Laguna. Met succes, zo kunnen we afleiden, want de badge komt nu ook achterop de Megane.

Het recept is gekend, bovenop de afwerking van het Dynamique-uitrustingsniveau, krijgt je specifieke 17-duimers, de bumperschilden van de sportiefste uitvoering, een uitrusting met parkeersensoren en elektrisch inklapbare spiegels en een specifieke zetelbekleding. Beelden van alle specifiek details vind je in de fotospecial. Je het pakket aanstippen met de meeste benzine- en dieselversies, of voor wat speciaals gaan en de Mégane RS Monaco GP op de bestelbon laten zetten.

In dat laatste geval krijg je een 250pk sterke tweeliter turbomotor met 250pk, specifieke velgen met een maatje meer en lederbekleding voor de sportzetels.